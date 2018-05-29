Başbakan Binali Yıldırım, Siirt Kent Meydanı'nda halka hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölücülüğe, teröre, kardeş kavgasına asla müsaade etmedik. Her bölgeye hizmet götürdük. Güvenlik uğruna özgürlüklerden vazgeçmeyeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımız hepimizindir, 81 milyonundur. Gerisi bizim zenginliğimizdir. AK Parti iktidara gelince, birçok konuya el attı. 35 yıldır terörden çok çekiyoruz.

83'ten bu tarafa ne kadar büyük kayıplarımız oldu. Terör kaynaklarımızı kuruttu. Terör kalkınmamızı geciktirdi. Evlatlarımızın geleceğini kararttı. Bu PKK'lılar ne diyor. Biz Kürtlerin sorunlarını çözüyoruz diyor. Kürtlerin sorunları ile bunların alakası yok. Kürtlerin damlarını başlarına yıkıyorlar. Sizin evlerinizi başlarınıza yıkanlar bunlar değil mi?

PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz. Terör sorununu ele alırken sivil vatandaşlarımızı hainlerden ayırıyoruz. Bizim sorunumuz bu PKK'yı milletle aramızdan çıkarmak.

"DAĞA ÇIKIŞLAR BİTTİ"

Terörle kararlılıkla mücadele ederken bölgenin geciken hizmetlerini de birer birer yapıyoruz. En fazla Kürt gençleri katledilmedi mi? Şimdi artık dağa çıkaramıyorlar. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız yönünü dağa değil geleceğe çevirdi. Dağda gözyaşı var, sulüm var. Ama gelecekte refahı mutluluğu yakalamış muhasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye var. Gençler okumasın cahil kalsın diye okulları yakanlar bu alçaklar değil mi?



"HESAP SORMA VAKTİ GELDİ"

Bu alçak örgüt en büyük zararı kime verdi? Evlatlarımızı katil yapanlar, kalem tutması gereken ellere silah verenlerden hesap sorma vakti geldi. 24 Haziran'da bunlara hakettikleri dersi verecek miyiz? Terörün can evinden vurduğu analarımızın acıları dinsin istiyorum. Başbakan olduğumda söylediğim ilk şey, terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız dedim.

Hamdolsun terör bugün Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi. Kudüs'ün Filistin'in yanındayız. Bugün aynı coğrafyada zulümler ve direniş var. Direniş var, şehitler var.

SİİRT'E 5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Siirt'te bakır işleme fabrikası kuruluyor. 5 milyar liralık yatırım yapılacak. 5 bin kişi çalışacak. Muhalefet adayları bol keseden atıyor. Laf üstüne laf. Siirtli kimin icraat yaptığını biliyor. Siirt 24 Haziran'a hazır mısın?"