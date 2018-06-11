Başbakan Binali Yıldırım, "Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz" açıklamasını yaptı.



Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Maltepe Sahur Programı"nda taksicilerle bir araya geldi.



Taksicilik mesleğinin zor bir meslek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu meslek çileli meslektir. Taksicilik geçmişi olan, otobüsçülük yapmış babamla bu işi yapan biri olarak ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. İnsana hizmet, zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz halka hizmet, Hakka hizmettir. Düsturumuz budur" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, hizmet sektörünün zorluklarına değinerek, dünyada yapılan araştırmalara göre, bir yanlış işi düzeltmek için 28 doğru iş yapılması gerektiği aktararak, şunları kaydetti:



"Hizmet sektörünün zorluğunu anlatıyorum. Çünkü insanların memnuniyet seviyesi aynı değil. Birisi 'klimayı aç' der, öbürü 'kapat' der. Biri 'pencereyi aç' der, öbürü 'kapat' der. 'Müziği kapat', 'müziği aç'... Çünkü herkesin zevki, memnuniyet seviyesi farklı. Ama siz bu mesleği yaparken sadece evinize ekmek götürmüyorsunuz, insanların o gün yaşadığı olumsuzlukları da bir anlamda tedavi ediyorsunuz. Size dertlerini açıyorlar, içlerini döküyorlar ve sizle dertleşerek sıkıntılarından kurtuluyorlar. Böyle de bir sosyal göreviniz var."



"BU ÜLKEDE HİÇ KİMSE BEDAVADAN PARA KAZANAMAZ"



Başbakan Yıldırım, "Uber" diye bir şey türediğini dile getirerek, "Bakın, Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Bu kadar net" diye konuştu.



Bu konuda en son aldıkları karardan sonra bir mevzuat düzenlemesi yaptıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



"O düzenlemeden sonra her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Yok, yağma yok. Sana verilen belge neyse, o belgenin gerektiği işi yapacaksın. Başkasının alanına girmeyeceksin. Olay bu kadar açık ve net.



Şimdi taksiciler, çalıştıkları şehrin bel kemiğidir. Oranın kanaat önderleridir. Şehirde ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor, sorunlar nedir haberi taksiciden al. Seçim tahminini en iyi yapan taksicilerdir. 24 Haziran'da ne diyoruz taksiciler? İkinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacak mıyız? Durmak yok, yola devam. Hemşehrilerime de bu yakışır. Allah sizden razı olsun."



"UBER İŞİNİ BİR ŞEKİLDE HALLETTİK"



Yıldırım, Uber işini bir şekilde hallettiklerini, bir problem olmadığını belirterek, "Ama lütfen hemşehrilerimden de şunu bekliyorum, 16 milyon İstanbul, 81 milyon vatan evladı adına bekliyorum. Uber'i ortaya çıkaran sebepleri Taksiciler Odamız masaya yatırsın. Niye bunlar peydah oldu? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Bunun arkasındaki nedenler ne? Talep olmadan arz olmaz. Onun için bundan sonra bizim görevimiz yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz, Başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite, kalite, kalite" değerlendirmesinde bulundu.



Bir kişinin bile olumsuzluğunun büyük bir camiayı zan altında bıraktığını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var."



"ÖTV İSTİSNASIYLA 40 BİN TAKSİ YENİLENDİ"

Yıldırım, sadece meselelerinin Uber olmadığını, taksicilerin birçok probleminin bulunduğunu aktararak, "Ne vardı mesela? Sizin alım satımlarda oluşan matrah farkından çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı değil mi? Bu sizin en büyük tehdidinizdi. Bununla ilgili Maliye Bakanına talimat verdik, yasal düzenlemeyi yaptık, bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3'e kadar ödeme yapıyorsunuz, evveliyatına Maliye hiç dönüp bakmayacak. İşi kökünden çözdük" şeklinde konuştu.



Araçlar yenilensin, kalite, konfor artsın diye ÖTV istisnası getirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki seneye kadar, 2019 Haziranı'na kadar şu anda geçerli. Siz bir kere bu bir seneyi kullanın bakalım, ondan sonra Allah kerim. İyi gidiyor, şu anda 40 binin üzerinde Türkiye çapında ÖTV istinası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde tüm Türkiye'de bütün taksilerin tamamı 80-90 bin civarında. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış.



Ayrıca biliyorsunuz, taksiler trafikte çok yoğun çalışıyor. Dolayısıyla kaza, hasar daha fazla oluyor. Bunlarla ilgili sigortada bir sınır getirdik değil mi? Bu da sizin bir anlamda maliyetinizi düşürüyor. Ayrıca taksiciler, küçük esnaf, 750 bin kişi basit usulde vergilendirmeye tabi. Bundan taksiciler de yararlanıyor. Şimdi halk otobüslerine bir uygulama getirdik. O uygulama nedir? KDV kolaylığı. Yani bütün ciro üzerinden yüzde 1,5 ödediği zaman başka hiçbir şey istemiyoruz. İstiyorsanız taksiye de bunu getiririz. Yani bütün gösterdiğiniz matrah üzerinden yüzde 1,5 ödediğiniz zaman başkaca bir hesap, kitap, 'az kazandın', 'çok kazandın' demek yok. Hayırlı, uğurlu olsun."

Başbakan Binali Yıldırım, "Uber'in, yaptığımız düzenlemeyle ipini çektik zaten ama tabii devrede biraz cereyan kalıyor, biraz su kalıyor o bir müddet daha gider, sonra kurur. Hiç merak etmeyin" dedi.



Bu konunun üstüne üstüne gittiklerini vurgulayan Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, sahipsiz değilsiniz hiç merak etmeyin. Yok öyle -affedersin- köpeksiz köy değil ki değneksiz gezeyim, kusura bakmasın kimse. Eğer burada iş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin, orada kayıt yapacaksın, sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belgeyi alıp, başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.



Bu konularda taksicilerin içlerinin rahat olmasını isteyen Yıldırım, "Ama siz de kalite kalite kalite... İmajınızı, algıyı düzelteceğiz. Siz aslında gereken her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz ama algı bazen olgunun yerine geçiyor. Biraz da algıya yatırım yapmanız lazım. Bunu bekliyorum. Bu bizim işimizi kolaylaştırır, elimizi güçlendirir, sesimizi de daha gür çıkarmamıza sebep olur. Neticede sizin yaptığınız da bizim yaptığımız da aynı. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Siz taşıyarak hizmet ediyorsunuz, biz her yönüyle hizmet ediyoruz. Bizim piyasada sizlerin yaptığını anlatarak vatandaşımızdan destek istiyoruz. Güzel şeyler yaparsanız vatandaş da bize daha güzel yaklaşır ama hatalı işler olursa bundan da bize hesap sorarlar. Onun için bizim sorumluluğumuz aynı, işimiz aynı. sevincimiz aynı, üzüntümüz aynı. Çünkü hizmet ortak işimiz" diye konuştu.



-"GEÇMİŞLE BUGÜNÜ KIYASLADIĞIMIZDA İSTANBUL MÜTHİŞ RAHATLADI"

İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:



"İstanbul'u anlatmaya kelimeler yetmez ama aynı zamanda İstanbul zor bir şehir. Altyapısı, trafik bakımından sıkıntıları olan bir şehir. Fakat geçmişle bugünü kıyasladığımızda İstanbul müthiş rahatladı. Bakın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden büyük araçları, Yavuz Sultan Selim'e aldığımızda, siz trafikteki rahatlamayı gördünüz değil mi? Ne kadar rahatladı. Avrasya'yı açınca iş ne kadar rahatladı, buna şahit oldunuz değil mi? Daha güzel olacak. Şu anda raylı sistemde 150 kilometreyi yaptık, 250 kilometre devam ediyor. Yarın, dünyanın en büyük havalimanı açıldığında sizin iş alanınız çok daha genişleyecek. Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu ülkeye ama 2023'te 50 milyonu aşacağız. 50 milyon ne demek? Bu ülkeye gelen bu misafirlerin ilk karşılaştıkları havaalanında sizler olacaksınız. Sizlerle ülkenizi tanıyacaklar. Dönüşteki hatıralarında, ilk karşılaştıkları neyse o akıllarında kalacak. Onun için sorumluluğumuz büyük, görevimiz ağır. En güzelini yapmak için daha çok çalışacağız. Zaman artık para, niye taksilerimiz caddelerde boş dolaşsın? Niye boşuna mazot yaksın? Niye boşuna çevreyi kirletsin? Niye boşuna maliyet olsun? Niye trafik, yollarda gereksiz yere artsın? Bunların önüne geçmek elimizde. Neyle yapacağız? Teknolojiyle. Teknolojiyle bunu yapacağız ama Uber gibi korsan olarak yapmayacağız. Resmen yapacağız, resmen. Onun için bu sistemi Belediyeyle Ulaştırma Bakanlığı kuruyor. Oda da bu işin içine girecek ve bunu yaptığınız zaman zaten vatandaş Uber muber bilmem ne bunların peşine düşmeyecek."



Tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Uber'in, yaptığımız düzenlemeyle ipini çektik zaten ama tabii devrede biraz cereyan kalıyor, biraz su kalıyor o bir müddet daha gider, sonra kurur. Hiç merak etmeyin" dedi.



24 HAZİRAN DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ DA MÜBAREK OLSUN"



Taksicilerin, emeğiyle, alın teriyle, ekmeğini kazanan kişiler olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:



"Ramazanın son günlerine geldik. İnşallah yakında bayramı hep birlikte yaşayacağız. Bayram olunca daha çok seyahatler olacak. Sıla-i rahim yapanlar olacak, akraba eş dosta gidenler olacak. Sizlerle gidecekler. Siz olmazsanız nasıl gidecekler. Dolayısıyla hizmet sektöründe çalışanlar diğer vatandaşlarımızın rahat etmesi için rahatından fedakarlık edenlerdir. Onların sevdiklerine ulaşması için sizin ayakta olmanız lazım, sizin hizmeti eksiksiz vermeniz lazım. Bu meslek işte bu kadar meşakkatli ama bir o kadar da kutsal bir meslek. Alnınızın teriyle, bileğinizin hakkıyla iş yapıyorsunuz. Yüzde 100 helal kazanıyorsunuz. Havada bulup tavada yiyenlerden değilsiniz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum ama ikinci bayramı, bizim bayramı da unutmayın. 24 Haziran demokrasi bayramımız da mübarek olsun."



Yıldırım, taksicilere "Destan yazacak mıyız?", "Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz?", "Güçlü Meclis, güçlü Hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz?" diye sordu. Taksiciler coşkulu bir "evet" cevabıyla karşılık verdi. Yıldırım, "Taksici evet diyorsa bu iş bitmiştir. İstanbul evet diyorsa bu iş bitmiştir" ifadelerini kullandı.



NOTLAR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneğince alana, “Başbakanımız teşekkür ederiz. Adalet yerini buldu”, “Takside kaliteye evet, korsana hayır” pankartları asıldığı görüldü.



Platform önünde lüks 2 aracın tanıtımı yapıldı.



Programa, Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.



Binlerce taksicinin katıldığı programda bazı vatandaşlar, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu flamaları sallayarak, Yıldırım’a destek verdi.



Başbakan konuşurken taksiciler “Dik dur eğilme taksiciler seninle”, “Taksici seninle gurur duyuyor” sloganları attı.



Konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım’a İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, nostaljik taksi maketi hediye etti.



DİĞER KONUŞMALAR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Herkes kendi işini yapmalı, d2 belgeli firmaların yaptığı da bir ihtiyaçtı. Onlar da ihtiyaçtı, bakanlıktan aldıkları bu belgeler taksicilerin yaptığı işi yapmayı gerektirmiyor. Taksicilerden istediğimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak taksicilik yapmamızdır. Biz gerekli yazılımları yapıyoruz. Bu yazılımları kullanarak insanımıza çok daha kaliteli hizmet vereceğinize inanıyorum. Sizler örnek insansınız, örnek olmaya da devam edeceksiniz. Sizden yanlış yapan olursa otokontrol sistemle sizin düzeltmeniz lazım. İnsanların bu konuda size güvenmesi lazım" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Taksiciler bizim sırdaşımız, yoldaşımız. Ailemizden birisi. Onların sıkıntılarını çözmek bizlerin de görevi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle Türkiye’de taksicilerin sorunlarına neşter vurulmuş oldu. Bizler de sorumlu kurum olarak duraksamaksızın, özenle ve dikkatle sahada uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah yaşanan sorunlar kısa sürede asgariye düşecek. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmet ve kaliteye yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Ulaşım hep önceliğimiz oldu. Uber olmasın ama taksiciler sistemi dünyanın en iyisi olsun. Büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa hepsine varız. Taksicilikte dünyaya örnek olmamız lazım. Uber bir vesile olsun eksiğimizi bize göstermekte... Dünyanın en güzel şehri İstanbul’a en güzel sistemi kuralım" ifadelerini kullandı.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da selamlama konuşması yaptı. Aksu, Uber konusundaki açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirten Aksu, taksicilerin 24 Haziran'da gereğini yapacağını söyledi.