Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım ziyareti esnasında bir konuşma yaptı.

Yıldırım, "Bayramın ilk günü bile sizler görevdeydiniz ve üç teröristi etkisiz hale getirdiniz. Operasyona katılan herkesi tebrik ediyorum. Terörle mücadelede son yılların en büyük başarısını ortaya koydunuz.

Bundan iki yıl önce terörle mücadele savunma değil taarruz esastır diyerek yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi. İşimiz bitmedi son terörist yok olana kadar mücadelemiz devam edecek.

Tunceli'nin merkezinde coşkulu bir miting yaptık. Önceki yıllarda da Tunceli'ye gitmiştim. Çok büyük farklar gördüm.

Bütün aziz şehitlerimizi de yad ediyorum. Sizin başarılarınızın artarak devamını diliyorum.