Başhekim, doktora cinsel saldırıdan tutuklandı

Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan özel bir hastanede görev yapan kadın doktor V.E., iddiaya göre başhekim A.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

30 Mayıs'taki saldırının ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp, karakola gitti. A.Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E., şikayetçi oldu.

İKİ KEZ İLAÇ VERMİŞ

V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için ''alprozam'' etkili bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi.

İÇKİ İÇMEK İÇİN ODASINA DAVET ETMİŞ

V.E., başhekimin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlattı. Başhekim A.Ç.'nin ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini söyleyen V.E., daha sonra da ısrar üzerine içki içmeye devam ettiğini ve kendisini kötü hissettiğini belirterek, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisini sedye üzerinde tecavüz ettiğini iddia etti.

V.E., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi.



BAŞHEKİM SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Şikayet üzerine Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başhekim A,Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç., savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Başhekim A.Ç.'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

VİDEO: OKULDA CİNSEL SALDIRI İDDİASI (ARŞİV)