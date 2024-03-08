Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, ayrıldığı eski eşi Seçkin E. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi.

İddiaya göre astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete ’ya geldi.

Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

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