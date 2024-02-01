Başhekim Yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA



Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken, bir kişi arkasından gelerek ateş etmeye başladığı, Çatalkaya'nın bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.



CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"31.01.2024 günü ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheliler A.A. ve K.B.’nin müşteki K.Ç.’yi ateşli silahla yaraladığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;



Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler A.A. ve K.B. gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüpheli A.A. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', şüpheli K.B. ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme' suçlarından Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.A. hakkında tutuklama, K.B. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir."