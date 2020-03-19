NTV 19.03.2020 - 15:11 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 15:33
Son dakika haberi!
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüs tedavisi görüyor.
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği
11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığını da belirtti.
TÜRKİYE'DE İLK CORONA VİRÜS VAKASINA BAKAN DOKTOR KARANTİNADA