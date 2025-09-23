Başı ağrıdı, içtiği ağrı kesici sonu oldu

Nevşehir’de dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin’den tatil için Nevşehir’e gelen Özlem Y. (46), bugün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti.

İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.



Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.