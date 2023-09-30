Başıboş pitbull dehşet saçtı

Manisa'da pitbull cinsi tasmasız köpek anne ile kızının gezdirdiği köpeğe saldırdı.
Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Anne Ayten Kibar, kızı ve 6 yıldır beraber yaşadıkları terrier cinsi köpekleriyle yürüyüş yaptıkları sırada başıboş tasmalı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Küçük köpeği dişlerinin arasına alan pitbull defalarca sallayarak köpeği yaraladı. Saldırgan köpek, köpeklerini pitbullun dişlerinden kurtarmak isteyen anne ile kızına da saldırdı.
Yaptıkları hamlelerle saldırıdan kurtulan anne Ayten Kibar ve kızı bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada 50 metre sonra yeniden aynı köpeğin saldırısına uğradı.
Olaydan anne ve kızı yara almadan kurtulurken köpeklerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi.
Başlarına gelen olayı anlatan Ayten Kibar, "Haberlerde izlediğim olay bizim başımıza geldi. "Bizde sadece üzücü bir travma oluşturdu. Köpeğimde boyun kısmından diş yaralanmaları var. Bakımını yaptırdık ama tabi dışarı çıkaramıyoruz." dedi.
Kendilerinin de dışarı çıkmaya korktuklarını söyleyen Kibar, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu durumun cezalandırılmasını istiyorum. O köpeğin de başıboş sokaklarda gezip daha fazla insanın canını yakmasını istemiyorum". diye konuştu.
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