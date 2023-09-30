Başıboş pitbull dehşet saçtı

Olaydan anne ve kızı yara almadan kurtulurken köpeklerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi.



Başlarına gelen olayı anlatan Ayten Kibar, "Haberlerde izlediğim olay bizim başımıza geldi. "Bizde sadece üzücü bir travma oluşturdu. Köpeğimde boyun kısmından diş yaralanmaları var. Bakımını yaptırdık ama tabi dışarı çıkaramıyoruz." dedi.



Kendilerinin de dışarı çıkmaya korktuklarını söyleyen Kibar, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu durumun cezalandırılmasını istiyorum. O köpeğin de başıboş sokaklarda gezip daha fazla insanın canını yakmasını istemiyorum". diye konuştu.