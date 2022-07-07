Yenilenen 'Basın Ahlak Esasları'na milli-manevi değerleri zayıflatmaya yönelik yayın yapmama eklendi.

Tartışmalı “dezenformasyon” yasası teklifinin görüşmeleri Ekim ayına kaldı ama teklifin önemli başlıklarından biri olan “Basın Ahlak Esasları” yenilendi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan esaslara göre, terör örgütleri ve üyeleri hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemeyecek. “Aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın” yapılamayacak.

Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamayacak.

Çocukların konu olduğu yayınlanlarda çocuğun üstün yararı gözetilecek kimlik ve yerleşim bilgilerine açık veya dolaylı olarak yer verilmeyecek.

