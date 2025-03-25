Basın Ekspres Yolu'nda ilginç pankart

Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent üst geçidine gelen bir kişi, üzerinde "Dikkat Hasan Parlak, bu şahıs dolandırıcıdır. Lütfen tuzağa düşmeyin" yazılı bir pankart astı. Sabah saatlerinde Basın Ekspres yolunu kullanan sürücüler pankartı görünce şaşkınlık yaşadı. Üst geçidi kullanan bazı yayalar da üzerinde fotoğraf da bulunan pankarta uzun uzun baktı.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"



Üst geçidi kullanan bir başka yaya ise "Şimdi gördüm pankartı, ilginç. Alacağı olmuş olabilir. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.