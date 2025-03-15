Basın Ekspress yolunda kamyonet devrildi

Bağcılar Basın Ekspres TEM otoyolunda 08.56'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.



Kaza nedeniyle yol kapanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, kamyoneti kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamyonet nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polisler trafiği yan yoldan veriyor.