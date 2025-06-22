Basın Ekspres'te feci kaza: Bir ağır yaralı

İstanbul'daki Basın Ekspres Yolu'nda motosikletle, otomobil çarpıştı.

Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında yolun Sefaköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Yol üzerinde seyreden ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bir şeridin kapandığı yolda, otomobil ve motosikletin kaza yerinden kaldırılmalarının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.