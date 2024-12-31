Basın İlan Kurumu: Amacımız nitelikli yayıncılık

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın mensuplarının yeni yılını kutladı. Kararlı ve emin adımlarla hedeflere giden yolda tüm merhaleleri başarıyla geçmenin verdiği mutluluğu ve haklı gururu basın mensuplarıyla paylaşmak istediğini dile getiren Erkılınç, bu başarıda gazeteler, internet haber siteleri ve dergilerden oluşan 2 bini aşkın paydaşın desteğinin ve gücünün etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.



İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtiğini hatırlatan Genel Müdür Erkılınç, "İlk gün ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Gazetelerimiz bekleme süresine tabi olmadan kendi internet haber sitelerine resmî ilan ve reklam alırken birbirinden bağımsız oluşturduğumuz iki ayrı ilan ekosistemi sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürüyor." dedi.



"4 MİLYAR TL HEDEFİNE ULAŞTIK"



Mesajında, Basın İlan Kurumu tarafından basın kuruluşlarına verilen resmî ilan ve reklam desteklerine değinen Erkılınç, “2024 yılı için 4 milyar TL’lik resmî ilan ve reklam dağıtmayı hedeflemiştik, ilan adetlerindeki düşüşe rağmen şükürler olsun bu tutara ulaştık. Diğer taraftan Türkiye’nin ilk yerli ölçümleme sistemi olan BİK Analitik’in markalaşması ile uluslararası kalite ve güvenilirlik belgelerinin alınması süreçlerini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan zammı da değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, şunları kaydetti:



“Son iki yılda Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan yüzde 100 oranındaki zamların ardından yeni zam oranını düşük bulanlarınız mutlaka çıkacaktır. Bu beklentiyi saygıyla karşılamakla beraber tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki belirlenen oranın üzerinde yapılacak zammın, getirisinden fazla götürüsü olacaktı. Yoksa aynı gemide bulunduğumuzu en iyi bizler biliyoruz. Önümüzdeki dönemde enerjimizin büyük bir bölümünü ekonomik gerekçelerle yayımlatılmak istenmeyen, elimizden giden veya gitmek üzere olan ilanlara harcamamız gerekiyor."

"BASIN MENSUPLARININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Basın İlan Kurumu’nun bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basın mensuplarının yanında olmayı; çoğulcu, katılımcı, akılcı hareket etmeyi ve istişare mekanizmasını işletmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erkılınç, mesajını şöyle tamamladı: “Gelecek perspektifimiz ise tümüyle nitelikli ve istikrarlı gazeteler ile internet haber sitelerine kavuşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; aileniz, sevdikleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz mutlu seneler diliyorum.”



