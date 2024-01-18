Basın mensubuna saldırı: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonu takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, belediye önünde toplanan kalabalığın saldırısına uğramıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükçekmece’de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum."