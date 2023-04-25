Başına beton düşen kadının ölümüne ilişkin soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katından düşen beton parçalarının başına isabet ettiği Mahbup Uzunay'ın (38) hastanede vefat etmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Hastaneden alınarak, Adli Tıp Kurumu'nda sevk edilen Uzunay'ın cenazesine otopsi yapıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen nedenle koparak düştü.

Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

