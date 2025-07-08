Başına beton parçası düşen adam yaralandı

Küçükçekmece'de 5 katlı binadan başına beton parçası düşen kişi yaralandı.



Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi Kanal Sokak'ta, bir kişi kaldırımda durduğu sırada, 5 katlı binanın üst katındaki balkondan başına beton parça düştü.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri başından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.



Görgü tanığı Şaban Kapu, kendisinin de bina önündeki kaldırımda olduğunu söyleyerek, "Kaçmasaydım bana geliyordu. Ben kaçtım ama çocuğa geldi. 25-26 yaşlarında genç biriydi. Kafasına geldi ama kanaması olmadı." dedi.

