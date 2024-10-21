Başına kestiği ağacın dalı çarpan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın dalının başına çarpması ile ağır yaralanan Yaşar B. (58), hastanede ameliyata alındı.

Başına kestiği ağacın dalı çarpan kişi ağır yaralandı

Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanda motorlu testere ile ağaç kesen Yaşar B. (58), devrilen ağaç dalının başına çarpmasıyla ağır yaralandı.

Yaşar B. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kanaması geçirdiği tespit edilen Yaşar B., ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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