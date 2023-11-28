Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu ‘Kusurum yok’ dedi

Olay, 14 Kasım'da Menteşe ilçesi Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi.

Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan, üretim müdürü İsmet Ç., iş sağlığı uzmanı Murat S., kesim alanı sorumlusu Hüseyin Y. ve İsmail B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Memduh Gençdoğan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

'BENİM SORUMLULUĞUM YOK'



Gençdoğan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, şirketin sadece idari işlerinden sorumlu olduğunu anlatan Memduh Gençdoğan, "İşçi alımlarında onayım olsa da alımları üretim müdürü İsmet Ç. yapmaktadır. Alınan işçilerin dosyalarında ne olduğunu, eğitimlerinin ne olduğunu incelemiyorum. Böyle bir sorumluluğum yok. Personel alım denetimini İsmet Ç. yapıyor. İsmet alım yaparken Ozan'ın mermer teknikerliğinde okuduğunu söyledi. Zorunlu eğitim alıp, almadığını bilmiyorum. Sahada da işçilerin alınan güvenlik tedbirlerinin uygulayıp, uygulamadığını İsmet Ç. Denetliyor. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum." dedi.



