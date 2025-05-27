Başına poşet takılan çakalı öğretim görevlisi kurtardı
Karabük’te başına poşet takılan ve refüjde çaresizce bekleyen çakal, yoldan geçen üniversite öğretim görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde'de yürüdüğü sırada, akşam saatlerinde yiyecek ararken başına poşet takılan bir çakalı fark etti.
Refüjde hareketsiz halde bekleyen çakalın yanına yaklaşan Kurt, hayvanın başındaki poşeti eliyle çıkardı.
Poşetten kurtulan çakal, koşarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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