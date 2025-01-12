Başına taş isabet etti, hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım'ın (53) başına aracın lastiğinden fırlayan taş isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.