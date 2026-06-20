Başına taşla vurularak katledildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Şahintepe Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine giden ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. İncelemelerde cesedin 34 yaşındaki Sultan Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir gün önce Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Sultan Ç'nin nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenen yakınları, şüpheliyi polise teslim etti. Şüpheli V.Ç. gözaltına alındı.