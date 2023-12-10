Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ağaç keserken başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Ahmet Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki ormanda ağaç kesimi yapan Ahmet Yılmaz, başına tomruk çarpınca dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kanlar içinde kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ahmet Yılmaz'ın MHP Çarşıbaşı eski İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

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