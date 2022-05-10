Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 10.05.2022 - 14:09

Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı

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'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.

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