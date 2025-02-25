Başından vurulan diş hekimi yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp son görüntüsünü görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. YAKALANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ercan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ercan, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.



Ercan, ifadesinde de iki yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü.

