Başından vurulan diş hekimi yaşam mücadelesini kaybetti
İzmir'de Konak ilçesinde, Mustafa Ercan'ın tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ercan, Düşmez'in iki çocuğunun biyolojik babası olduğunu iddia etmişti.
Olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp son görüntüsünü görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı.
Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ercan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Mustafa Ercan'nın yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Mustafa Ercan, Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ercan, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.
Ercan, ifadesinde de iki yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü.
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