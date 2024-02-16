Başından vurulan gençten 3 gün sonra acı haber

Mardin'de 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Kocakent Mahallesi'ndeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u (18) cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Yüzü tanınamayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti.

Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İdan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

İdan Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocakent Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.

