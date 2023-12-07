Başından vurularak öldürülen Kendal’ın annesi duruşma arasında şikayetini geri çekti: “Sanığı görünce kafam karıştı”

İstanbul Fatih’te “Bana mı gülüyorsunuz” diyerek tartıştığı kişinin kardeşi Kendal Yıldız’ı başından vurarak öldüren Barış Gündüz’ün yargılandığı davada yeni duruşma görüldü.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Gündüz, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz hakkı verilen Kendal Yıldız’ın annesi Ayhan Yıldız ilk önce şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti
Söz alan Barış Gündüz’ün avukatı celse arasında maktulün annesi Ayhan Yıldız’ın şikayetini geri çektiğine dair mahkemeye bir dilekçe sunduğunu belirtti.
Ancak duruşmada şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine durumun netleştirilmesini istedi.
Buna ilişkin anne Ayhan Yıldız, “Evet ben şikayetimi geri çekmiştim ama sanığı burada görünce kafam karıştı. Şikayetçi değilim ama kendisini de affetmiyorum. Seni Allah’a havale ediyorum.” dedi.
Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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