Başından vurularak öldürülen Kendal’ın annesi duruşma arasında şikayetini geri çekti: “Sanığı görünce kafam karıştı”

Söz alan Barış Gündüz’ün avukatı celse arasında maktulün annesi Ayhan Yıldız’ın şikayetini geri çektiğine dair mahkemeye bir dilekçe sunduğunu belirtti.



Ancak duruşmada şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine durumun netleştirilmesini istedi.



Buna ilişkin anne Ayhan Yıldız, “Evet ben şikayetimi geri çekmiştim ama sanığı burada görünce kafam karıştı. Şikayetçi değilim ama kendisini de affetmiyorum. Seni Allah’a havale ediyorum.” dedi.



Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.