Başından vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 23 Eylül saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde çıkan tartışmada Kenan B’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Özay Aslin, başından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Kenan B. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslin, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

