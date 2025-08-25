"Başınız belada" diyerek 15 milyon lira vurgun yaptılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler vurgun yaptı.



Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, "FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış. Başınız belada" diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.



15 MİLYON LİRALIK GELİR



Şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri, yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi.



Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi.