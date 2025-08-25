"Başınız belada" diyerek 15 milyon lira vurgun yaptılar
Çorum'da polis ve savcı yalanıyla yaklaşık 15 milyon lira dolandırıcılık yapan şüpheliler, 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler vurgun yaptı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, "FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış. Başınız belada" diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.
15 MİLYON LİRALIK GELİR
Şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri, yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi.
Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
