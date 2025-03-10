Başka araçla çarpışıp akaryakıt istasyonuna daldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir cip otomobille çarpıştıktan savrularak akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nde G.D'nin kullandığı plakalı cip, Hızır Reis Caddesi Körfez Belediyesi mevkisinde kavşakta İ.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan cip yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne çarparak durabildi.
Kazada cipin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan cip sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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