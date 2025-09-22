"Başkan Aras'ın evine saldırı olacak" istihbaratı harekete geçirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki konutunun "para karşılığı kurşunlanacağı" iddia edildi.

Gelen istihbarat üzerine Valilik harekete geçti ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ARAS'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Aras, "Bizim de kulağımıza geldi. Biz tabii ki hayatımıza devam ediyoruz. Net bir bilgi bizde yok." dedi.

Evinin çevresinde ekiplerin güvenlik önleminin olup olmadığı sorusuna ise Aras, “Öyle bir durum yok. Herhalde genel olarak bölgede arkadaşlar denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar. Sayın Valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar.” diye konuştu.

EŞİNİN AİLESİNİN EVİNE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Eşi olan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenlenmiş, ve 15-16 yaşlarındaki iki zanlı yakalanmıştı.