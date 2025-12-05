"Başkan Trump Gazze İstikrar Gücü'nde Türkiye'yi de görmek istiyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nde görmek istediğini açıkladı.



Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Milken Enstitüsü'nün düzenlediği bir forumda konuştu. Amerikalı Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Trump'ın Gazze'deki İstikrar Gücü'nde Türkiye'yi görmek istediğini belirtse de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun buna izin vereceği yönünde şüpheleri olduğunu kaydeden Barrack, "Netanyahu'nun danışmanı olsaydım. Bunun yapabileceği en parlak şey olduğunu söylerdim" dedi.

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin NATO'da kendilerinden sonra en büyük müttefik olduğunu da vurguladı. Ancak buna rağmen Avrupa Birliği tarafından yeterli saygıyı görmediğini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmadığını belirtti.

"4 İLA 6 AYDA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM"



Barrack, Washington ve Ankara arasında anlaşmazlığa yol açan S-400 sorununa yönelik de konuştu.

"4 ila 6 ayda çözüleceğine inanıyorum" dedi.

Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesine ilişkin Barrack şunları söyledi: "Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'da ikili bir görüşme yaptılar. Bu, harika bir şeydi, 6 önemli konu vardı. Bu 6 konu 10 yıldır gündemdeydi ve bunların çoğunu çözdüler, buna S-400'ün iki şartı da dahil. İşlerlik, ki bu sorunu çözdüler ve mülkiyet ki bu biraz daha zor. Bunların hepsi müzakere aşamasında, benim inancım bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceği ve ilişkilerin bir sonraki aşamasına geçileceği yönünde. Bu ilişkiler sağlam ve iyi. Herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor."



“TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI”



ABD, Türkiye'ye savaş uçağı ihraç etmezken Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları aldığına dikkati çeken Barrack, Türkiye'nin F-35 programının önemli bir parçası olduğunu ve hangarda bekleyen dört F-35'inin bulunduğunu ancak bu uçaklara erişemediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde Başkan Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışına yönelik olumlu sinyaller vermişti. O görüşmede Trump sadece S-400 meselesi değil; Ankara'nın Moskova'dan gaz alımını da düşürmesi gerektiğini ima etmişti.



Barrack bu konuya ilişkin de "Türkiye zaten bunu yapıyor" yanıtını verdi.