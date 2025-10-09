Başkanın ağabeyi, tabancayla vurulmuş halde bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık şüpheli şekilde öldü.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk Sağlık mahallesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Giriş katındaki daireden gelen silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık’ı silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık’ın tabancasını temizlerken kazara kendini vurduğu iddia edildi.