Başkanın maaşı salonu karıştırdı: Üyeler yumruklaştı, maaşta 60 bin lira indirim yapıldı

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Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin (MESKOP) mali seçimli genel kurulunda gerginlik yaşandı.



MESKOP’un 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.



Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı.



Seçime katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi. Divan başkanlığını Recep Çınar yaparken, divanda ise Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı.



Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edildi.



Yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi.



Ayrıca 2025 ve 2026 yılında genel kurulların birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

BAŞKANIN MAAŞI KAVGA ÇIKARDI



Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve veya huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin lira maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı.



Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.



Oylanan madde oy çokluğuyla iptal edildi.



Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin lira olması yönünde karar aldı.



Alınan karar oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi.