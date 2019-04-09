İzmir’de CHP'den Balçova Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen Fatma Çalkaya'nın İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından belediyede devir teslim töreni düzenlendi.



Görevi eşinden devralan Fatma Çalkaya yaptığı açıklamada, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmayacaklarını belirterek, "Balçova’da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara hizmetlerin büyüyerek devam edeceği bir döneme giriyoruz. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalı'ya hizmet edeceğim" ifadesini kullandı.

Seçimi kazanan eşine "adalet heykeli" hediye eden Mehmet Ali Çalkaya da "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle hizmet edecekler" dedi.



YSK, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı yönünde karar almış, CHP ise bunun üzerine Fatma Çalkaya'yı aday göstermişti.