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Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya çalışırken yakalandılar

Bursa'da başkasına ait kimlikle Göçmen Sağlığı Merkezi'ne başvuran tüberküloz hastası 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya çalışırken yakalandılar

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı.

Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.

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