Başkasına ait otomobili satmak isterken yakalandılar

Zonguldak’ta iki kişi, başkasına ait aracı satmak isterken yakalandı.



S.C. ile M.G., Adana’da bulunan başkasına ait bir aracı kendi araçları gibi ilan vererek satışa çıkardı.



Zonguldak’ta S.C., telefonda anlaştıkları kişiyle satış işlemi yapmak için notere gitti.



Noter görevlileri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.



Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden S.C.’yi Zonguldak’ta, M.G.’yi ise Adana’da gözaltına aldı.