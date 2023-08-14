Başkasına ait otomobili satmak isterken yakalandılar

Zonguldak’ta S.C. ve M.G. isimli iki kişi, başkasına ait aracı kendi araçlari gibi göstererek satmak isterken yakalandı. Noter görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan iki kişi, adliyeye sevk edildi.

Başkasına ait otomobili satmak isterken yakalandılar

’ta iki kişi, başkasına ait aracı satmak isterken yakalandı.

S.C. ile M.G., ’da bulunan başkasına ait bir aracı kendi araçları gibi ilan vererek satışa çıkardı.

Zonguldak’ta S.C., telefonda anlaştıkları kişiyle satış işlemi yapmak için notere gitti.

Noter görevlileri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden S.C.’yi Zonguldak’ta, M.G.’yi ise Adana’da gözaltına aldı.

Başkasına ait otomobili satmak isterken yakalandılar - 1

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