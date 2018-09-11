Adana'da, başkasına ait bebeği kendi çocuklarıymış gibi göstererek nüfus kaydı yaptırdığı iddia edilen çift hakkında, "çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan üçer yıl hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Antalya'da sevgilisi F.Y'den hamile kalan ve 22 Eylül 2017'de Adana'da özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getiren B.Ö'nün (17), çocuğunu, doğum ve bakım masrafları karşılığında M.D. ile eşi Z.D'ye evlatlık verdiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısı tarafından M.D. ile Z.D. hakkında "çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan üçer yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Anne B.Ö. ile F.Y. hakkında ise "tehdit, çocuğun soy bağını değiştirme, reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırıldı.

EVLATLIK VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR



İddianamede, hamileliği nedeniyle ailevi korkular yaşayan B.Ö'nün çocuk sahibi olmak isteyen çiftle tanışıp bebeğini evlatlık vermek için anlaştığı ifade edildi.



Bebeğin para karşılığı verilmesiyle ilgili iddiaların doğrulanamadığı kaydedilen iddianamede, hamilelik süreci ve doğum sırasında hastane masraflarının çift tarafından karşılandığı belirtildi.

SON İKİ AY BERABER KALDILAR



İddianamede, B.Ö'nün hamileliğinin son 2 ayında şüphelilerin evinde kalıp, doğuma müteakip de bebeğini kendi isteğiyle çifte verdiği kaydedildi.

SONRADAN PİŞMAN OLDU



Şüphelilerin 23 Eylül 2017'de evlatlık aldıkları bebeğe U.H.D. ismini verdikleri ve 27 Eylül 2017'de de kendi öz çocukları gibi nüfusa kayıt yaptırıp, kimlik çıkarttıkları anlatılan iddianamede, B.Ö'nün 2 ay sonra annelik duygusuyla pişmanlık yaşayıp bebeğini geri almak istediği ancak zanlıların vermemesi üzerine konunun polise yansıdığı aktarıldı.

DNA İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI



Soruşturma kapsamında bebek ve annenin çocuk evleri sitesinde koruma altına alındığı ifade edilen iddianamede, DNA incelemesinde B.Ö. ile bebek arasında anne çocuk ilişkisi bulunduğunun da tespit edildiği bildirildi.



İddianamenin değerlendirme bölümünde ise "Mağdurun anne ve babası olarak nüfusta şüphelilerin tescil edilmesi nedeniyle nüfus kayıtlarının maddi gerçeğe aykırı oluşturulduğu gibi, mağdurun soy bağının da bozulduğu, şüphelilerin bu şekilde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.



Tutuksuz M.D. ve eşi Z.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

