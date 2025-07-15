Başkent dahil 20'den fazla il için sağanak yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bölge bölge sıcaklık tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık