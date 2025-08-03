Başkenti sağanak vurdu: Kanalizasyon taştı, evleri su bastı

Ankara'da sağanak yağış Sincan, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu.

Araçlar yolda kaldı, zemin ve bodrum kattaki bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı, kanalizasyonlar taştı.



Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları yürüttü.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağanak nedeniyle 1450 araç ve 3 bin 80 personel ile çalışma yürüttüğü duyuruldu.

Eskişehir-Polatlı yolunda sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Sincan-Ayaş yolunda da su birikintileri oluştu.



SİNCAN'DA EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle Sincan'ın Malazgirt ve Tandoğan mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

