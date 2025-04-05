Başkenti sağanak yağış vurdu: Bazı evleri su bastı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yer yer şiddetlenen yağış nedeniyle kentin bir çok bölgesinde yollar göle döndü..



Yollarda oluşan su birintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ani bastıran etkili yağış nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Etkili yağış sonrası metro istasyonları ile bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları gerçekleşti. Sel ve su baskınlarına karşı ASKİ ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

DOLU YAĞIŞI ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ



Başkentte sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde dolu olarak kendini gösterdi. Çankaya'da meydana gelen dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü.



Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü. Kısa süre devam eden yağış büyük çapta bir maddi hasara neden olmadı.

MAMAK'TA İKİ DAİREYİ SU BASTI



Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki iki daireyi su bastı. Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş altı katındaki iki daireyi, kentte etkili olan sağanağın ardından su bastı. Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, eşyalarda hasar meydana geldi.



Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de aynı olayı yaşadıklarını ifade etti.



Önceki su baskında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, şunları söyledi:



"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk."