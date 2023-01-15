Başkent'te 5 kişiyi öldürene Afganistan'da kelepçe

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, ülkesinde tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 10 Kasım 2022'de Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmasının ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.



Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi.



Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu belirledi.

CİNAYETİN ARDINDAN ÇORBACIYA



Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de tespit edildi.



ÜLKESİNDE YAKALANDI



Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi.



Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı.

Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.



Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.



5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU



Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.



Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.