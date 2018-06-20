Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Özellikle Yenimahalle ilçesi ve çevresinde saat 15.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı.
Yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239 Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi.
ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR
Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı.
KURTARMA ÇALIŞMASI
Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı.
15 DAKİKA YETTİ
Ekipler suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı.
Cadde üzerindeki vatandaşlar ise 15 dakika yağan yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.
VİDEO: İŞTE ANKARA'NIN KAHRAMANI (MAHSUR KALANLARI TEK TEK KURTARDI)