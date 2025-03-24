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Başkentte bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının kapatıldığı duyuruldu.

Başkentte bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Valiliğinin kararı gereğince bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.

Saat 19.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.

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