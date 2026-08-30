Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapalı yolların tam listesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak bağlantı yolları şöyle:

-Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Kumrular Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Necatibey Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



-Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.

-Ayrıca ihtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü,



-Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı,



-Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü,



-Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.