Başkentte çete operasyonu. 23 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İ.Ş. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işlediği tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde eş zamanlı yapılan aramada, bin 680 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 şarjör, 70 fişek, balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi ve cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 23 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.