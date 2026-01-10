Başkentte feci kaza. Otomobil sürücüsü öldü
10.01.2026 05:51
Anadolu Ajansı
AA
Ankara'da tıra arkadan çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara Çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki otomobil gece saatlerinde aynı yönde ilerleyen tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı.
Olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Alevler söndürüldü, sağlık ekipleri otomobil sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.