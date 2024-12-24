Başkentte feci kaza: Refüje çarpıp devrildi

Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.