Başkentte feci kaza: Refüje çarpıp devrildi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kaza sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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