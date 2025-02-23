Başkent'te hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince, hırsızlık olaylarına yönelik çalışma kapsamında özel analiz ekibi kurularak şüpheliler tespit edildi.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 12 zanlı yakalandı.



Operasyon sırasında saklandığı bazanın içinde yakalanan şüpheli M.C.'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.



Zanlılar, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.