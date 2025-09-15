Başkentte iki araç çarpıştı, biri takla attı: 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesindeki Ayaş semtinde iddialara göre, Ayaş-Beypazarı yolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından 2 araçta toplam 5 kişinin yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
- Trafik Kazası
- Ankara Sincan
- Ankara